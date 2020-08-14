Семья погибшего просит прийти на прощание всех жителей Минска.

Стала известна дата похорон погибшего в Минске протестующего. Об этом пишет телеграм-канал Nexta.

Прощание с Александром Тарайковским пройдёт в 12:00 в субботу, 15 августа, по адресу Ольшевского, 12.

Отмечается, что семья погибшего просит прийти на прощание всех жителей Минска.

Чтобы отдать долг памяти человеку, который был убит за свободу Беларуси. цитата из поста Nexta

Похороны Тарайковского пройдут на Западном кладбище.

Ранее в Белоруссии анонсировали большой "Марш свободы".

Видео: Telegram/NEXTA Live