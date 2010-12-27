Стал известен топ самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes

Его возглавила исполнительница роли Черной Вдовы в экранизациях комиксов Marvel – Скарлетт Йоханссон.

За минувший год актриса заработала 56 миллионов долларов. В прошлом году она также возглавляла список Forbes с 40,5 миллионами долларов с июня 2017-го по июнь 2018 года. В издании отметили, что прорывной для Йоханссон стала роль русской шпионки Черной Вдовы в фильмах по комиксам Marvel, среди которых были "Мстители: Финал".

Второе место в рейтинге заняла звезда телешоу "Американская семейка" София Вергара, которая заработала 44,1 миллиона долларов за минувший год. Третье место заняла актриса Риз Уизерспун с доходом в 35 миллионов долларов. Она поднялась в рейтинге на две позиции в сравнении прошлым годом.

Четвертое и пятое место в топе заняли Николь Кидман и Дженнифер Энистон.

Отметим, что ранее стал известен список самых высокооплачиваемых актеров мира. Возглавил топ Дуэйн "Скала" Джонсон.

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