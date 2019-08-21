Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Им стал Дуэйн "Скала" Джонсон.

В среду, 21 августа, Forbes составил список самых высокооплачиваемый актеров текущего года. Рейтинг опубликован в журнале.

Первое место занял Дуэйн "Скала" Джонсон. По данным издания, он заработал 89,4 миллиона долларов. В 2019 ему удалось подсняться в "Джуманджи: Новый уровень", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Шазам".

На втором месте - Крис Хемсворт. Проекты "Мстители: Финал" и "Люди в чёрном: Интернэшнл" принесло ему 76,4 миллиона долларов.

На третьем месте расположился Роберт Дауни-младший. За 2019 год он заработал 66 миллионов долларов.

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