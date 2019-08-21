  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:20
27
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

0 0

Им стал Дуэйн "Скала" Джонсон.

В среду, 21 августа, Forbes составил список самых высокооплачиваемый актеров текущего года. Рейтинг опубликован в журнале. 

Первое место занял Дуэйн "Скала" Джонсон. По данным издания, он заработал 89,4 миллиона долларов. В 2019 ему удалось подсняться в  "Джуманджи: Новый уровень", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Шазам".

На втором месте - Крис Хемсворт. Проекты "Мстители: Финал" и "Люди в чёрном: Интернэшнл" принесло ему 76,4 миллиона долларов. 

На третьем месте расположился Роберт Дауни-младший. За 2019 год он заработал 66 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер фильма "К звёздам" с Брэдом Питтом.

Видео:Looper Россия

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии