Атакованы территории под Дамаском и в Эль-Кунейтре.

Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля. Об этом рассказали представители местного информационного агентства SANA. По данным СМИ, инцидент произошел в южных окрестностях Дамаска, а также провинции Эль-Кунейтра. По мнению журналистов, атака производилась со стороны Голанских высот. Известно о причиненном материальном ущербе, но человеческих жертв не зарегистрировано.

Израиль нанес серию ракетных ударов по военным объектам на юге Дамаска и в Эль-Кунейтре...Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей публикация SANA

Арабский телеканал Al Hadath уточнил, что​ Израиль нанес удары по позициям сирийской армии, а также проиранских вооруженных формирований. Жители региона слышали взрывы ракет около столичного аэропорта, а также около места дислокации 4-й элитной дивизии в предместье Эль-Кисва. Также ВВС Израиля целились в военные объекты в пригороде Сахная и НИЦ в Эль-Химме.

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Фото: SANA

