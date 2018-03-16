Среди пострадавших на горнолыжном курорте в Грузии 4 россиянина

Появилась информация, что во время ЧП на горнолыжном курорте Гудаури пострадало 7 иностранцев, 4 из них граждане России.

Сегодня, 16 марта, на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии из-за серьезной поломки подъемника пострадали 8 человек, еще несколько человек получили незначительные травмы, и госпитализация им не потребовалась. Piter.TV ранее рассказывал все подробности ЧП.

Сегодня подъемник после ремонта ввели в эксплуатацию. Когда на нем было много людей, он снова вышел из строя. Подъемник неожиданно остановился, а затем начал двигаться с бешеной скоростью в обратном направлении. Люди с криками ужаса прыгали с высоты, чтобы не доехать до самого низа, где творилось вообще невообразимое. Взбесившийся подъемник попросту с силой раскидывал людей.

По сообщениям Грузинских СМИ из 8 пострадавших 7 иностранцев. Гражданина Грузии после оказания медпомощи отпустили домой. 4 туриста из России, два туриста из Украины и беременная женщина из Швеции остаются в больнице.

Тяжелых больных (гражданина Украины и гражданку Швеции) решено перевезти в Тбилиси. Для этой цели в Гудаури направлены два вертолета.

Видео: Georgian Broadcaster