В марте спрос на новостройки вырос в Петербурге

Эксперты отмечают, что один из трендов — временная заморозка дозаказа отделки из-за изменения курсов валют и роста цен на стройматериалы.

В пятницу, 25 марта, сало известно, что в первые 22 дня марта в петербуржцы стали активно приобретать жилье в новостройках.

Как рассказали в консалтинговом центре "Петербургская Недвижимость", темпы продаж соответствуют прошлогодним. Отмечается, что треть сделок заключалась со 100 % оплатой. По итогам квартала объем продаж достигнет средних значений по рынку.

Эксперты отмечают, что один из трендов — временная заморозка дозаказа отделки из-за изменения курсов валют и роста цен на стройматериалы. Кроме этого, застройщики подняли цены на меблировку.

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Фото: pexels

