В Петербурге спрос на квартиры в новостройках снизился почти вдвое

По мнению экспертов сервиса, потеря интереса к новостройкам связана со снижением лимита льготной ипотеки.

Спрос на квартиры в новостройках Петербурга в третьем квартале 2021 года снизился на 44%. К таким выводам пришли специалисты "Авито Недвижимости".

По мнению экспертов сервиса, потеря интереса к новостройкам связана со снижением лимита льготной ипотеки. Также одной из причин стало уменьшение желающих покупать квартиры.

Во время действия льготной ипотеки, на Северную столицу приходилось 14% всех выданных кредитов в РФ. При этом на данный момент в Петербурге снижение спроса оказалось сильнее российских показателей.

Ранее стало известно, что в Петербурге стали чаще покупать квартиры-студии.

Фото: Piter.TV