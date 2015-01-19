  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге спрос на квартиры в новостройках снизился почти вдвое
Сегодня, 7:22
52
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге спрос на квартиры в новостройках снизился почти вдвое

0 0

По мнению экспертов сервиса, потеря интереса к новостройкам связана со снижением лимита льготной ипотеки.

Спрос на квартиры в новостройках Петербурга в третьем квартале 2021 года снизился на 44%. К таким выводам пришли специалисты "Авито Недвижимости".

По мнению экспертов сервиса, потеря интереса к новостройкам связана со снижением лимита льготной ипотеки. Также одной из причин стало уменьшение желающих покупать квартиры.

Во время действия льготной ипотеки, на Северную столицу приходилось 14% всех выданных кредитов в РФ. При этом на данный момент в Петербурге снижение спроса оказалось сильнее российских показателей.

Ранее стало известно, что в Петербурге стали чаще покупать квартиры-студии.

Фото: Piter.TV

Теги: квартиры, новостройки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии