Спрос на инженеров-механиков в Петербурге за год вырос на 40 процентов

Кандидатам из города на Неве предлагают зарплату от 75 до 115 тыс. рублей в месяц.

В 2023 году в Петербурге вырос спрос на инженеров-механиков. Он подскочил на 46 процентов. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

В этом году рекрутеры разместили более 7,8 тыс. вакансий для инженеров-механиков. В Северной столице было размещено свыше 440 вакансий, что на 43% больше, чем в 2022 году.

Больше всего в таких специалистах нуждаются московские, петербургские и подмосковные компании. Кандидатам из города на Неве предлагают от 75 до 115 тыс. рублей в месяц за работу. За год оклады специалистов увеличились более чем на 10 тысяч рублей. Работодатели становятся все более демократичными, предлагают гибкие форматы и условия.

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