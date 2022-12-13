Спрос на аренду офисов в Петербурге за год вырос в 2 раза

70% площадей были арендованы в высокобюджетных БЦ.

С января 2023 года спрос на аренду офисов в Северной столице возрос вдвое. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на информацию аналитиков NF Group.

Около 70% площадей в Северной столице за указанный период были арендованы в высокобюджетных БЦ. Ещё 63% сделок были заключены в нефтегазовом секторе.

Кроме того, достаточно много арендных сделок (9%) заключили производственные организации и финансовые компании (8%).

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в петербургских коворкингах возросло число рабочих мест.

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