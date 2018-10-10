Макаров призвал вернуть смертную казнь

Спикер предложил назначать высшую меру наказания за зверские преступления.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров снова потребовал отменить запрет на смертную казнь в России.

Я много лет высказываюсь о необходимости введения смертной казни. У меня на той же Разночинной улице несколько лет назад нечеловек порвал, разорвал маленькую девочку, которая возвращалась из школы. Вячеслав Макаров

Спикер отметил, что все зверские преступления , в том числе против материнства и детства должны наказываться высшей мерой наказания.

Ранее партия Ветеранов России выступила за введение смертной казни за изнасилование и убийство детей. В России начался сбор подписей за проведение референдума об отмене моратория на смертную казнь в отношении осужденных за насилие над детьми. Поводов послужило убийство 9-летней девочки в Саратове.

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