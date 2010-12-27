Председатель Партии Ветеранов России Ильдар Резяпов направил обращение в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Партия Ветеранов России выступила за введение смертной казни за изнасилование и убийство детей.

В нашей стране с каждым годом увеличивается число преступлений в отношении несовершеннолетних, и совершаются они с особой жестокостью: детей зверски избивают, насилуют и убивают. Партия Ветеранов России

Ранее в России начался сбор подписей за проведение референдума об отмене моратория на смертную казнь в отношении осужденных за насилие над детьми. Поводов послужило убийство 9-летней девочки в Саратове. Также в мае этого года в Стерлитамаке Республика Башкортостан произошел из ряда вон выходящий инцидент: два молодых человека в возрасте 22 и 23 лет в течение длительного времени насиловали 12-летнюю девочку. Одновременно с этим чрезвычайным событием в Егорьевске Московской области задержали извращенца, подвергавшего сексуальному насилию собственную дочь. За год такие случаи уже исчисляются в тысячах.

Председатель Партии Ветеранов России Ильдар Резяпов направил обращение в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина с просьбой выступить гарантом в защиту прав несовершеннолетних детей и положить конец насилию беззащитных, путем исключительного введения смертной казни для лиц, совершающих такого рода преступления.

Также просьба о поддержке данной инициативы направлена Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой.

Ранее власти оценили требования вернуть в России смертную казнь.

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