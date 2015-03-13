Спикер парламента Молдавии поддержал группу наемников, воюющих на Украине

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу поддержал группу наемников, воюющих на Украине. Об этом он заявил на выступлении в парламенте.
Накануне в местных СМИ появилось видеообращение группы вооруженных лиц, которая представилась "Молдавскими легионерами", служащими в рядах украинской армии. Гросу пожелал наемникам вернуться домой живыми и здоровыми.
А правоохранительные органы должны тщательно расследовать тех, кто воюет на стороне России.
Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников.
Видео: Telegram / Хайлайт
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