Спикер парламента Молдавии поддержал группу наемников, воюющих на Украине

Он пожелал наемникам вернуться домой живыми и здоровыми.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу поддержал группу наемников, воюющих на Украине. Об этом он заявил на выступлении в парламенте.

Накануне в местных СМИ появилось видеообращение группы вооруженных лиц, которая представилась "Молдавскими легионерами", служащими в рядах украинской армии. Гросу пожелал наемникам вернуться домой живыми и здоровыми.

А правоохранительные органы должны тщательно расследовать тех, кто воюет на стороне России. Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников.

Видео: Telegram / Хайлайт