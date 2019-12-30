Прекращение огня не дало сторонам нужных результатов.

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС. Акила Салех Иса заявил, что в государстве завершается режим прекращения огня. По его мнению, эта договоренность потерпела неудачу, поэтому бои в Триполи возобновились.Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на интервью спикера эмиратскому телеканалу Al Ghad.

Иностранец напомнил, что ранее ЛНА и ПНС согласились на временное перемирие из-за уважения к Путину. Президент России попросил лидеров двух противоположных сторон попытаться договориться. Однако урегулирование конфликта затягивается из-за вмешательства Турции. Анкару политик обвинил в поддержке террористов и боевиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что Халиф Хафтар готовит очередное наступление на Триполи.

Видео: YouTube/ONdrama