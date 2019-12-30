СМИ: Халиф Хафтар готовит очередное наступление на Триполи

С апреля 2019 года Хафтар предпринял ряд попыток захватить Триполи.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что ливийский военный деятель Халиф Хафтар готовит очередное наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление", —сказано в сообщении издания.

По данным журналистов, на юго-востоке от Триполе уже стоит бронитехника и пушки. Предполагается, что они принадлежат ОАЭ.

Напоним, что конфликт длится уже 9 лет. Всё началось после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, тогда политические элиты не смогли найти общий язык. В итоге с прошлого года Хафтар неоднократно нападает на Триполи, но пока безуспешно.

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Видео: YouTube / خليفة بلقاسم حفترمكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية





