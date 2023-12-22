Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Документ о прозрачности иностранного влияния вступит в силу с 4 июня.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Об этом он заявил на брифинге.

Документ о прозрачности иностранного влияния вступит в силу с 4 июня. По словам Папуашвили, Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. Отметим, что 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон и принял его в первоначальной редакции.

Ранее в Госдепе заявили, что принятие в Грузии закона об иноагентах угрожает ее евроинтеграции.

Видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster