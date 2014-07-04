Спикер Джонсон заявил, что обеспокоен способностью Байдена руководить США

Спикер американской палаты представителей из Конгресса США Майк Джонсон заявил, что сильно обеспокоен способностью президента, лидера Белого дома Джо Байдена руководить страной. Также член Республиканской партии считает, что он и глава государства находятся на "разных планетах" по отношению к существующим в стране политическим вопросам. Соответствующее мнение специалист высказал в эфире телеканала Fox News Business. Специалист добавил, что его рабочая, первая встреча с Джо Байденом прошла хорошо.
Меня сильно беспокоит его руководство страной, и я с трудом назову хотя бы один политический вопрос, который, по моему мнению, был успешно решен.
Майк Джонсон, спикер палаты представителей США
Спикер палаты представителей не одобрил объединение помощи Израилю и Украине.
Фото и видео: YouTube / Speaker Mike Johnson
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