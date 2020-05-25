Спикер палаты представителей не одобрил объединение помощи Израилю и Украине

Майк Джонсон призвал Белый дом дать отчет по расходам для ВСУ перед Конгрессом.

Американская администрация не сообщила Конгрессу США информацию о том, в чем заключается конечная цель Белого дома в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Член Республиканской партии от штата Луизиана объяснил в интервью журналисту Шону Хэннити свое отношение к военным поставкам для ВСУ. Политик призвал власти страны отчитаться перед законодателями о военных расходах, которые ушли на помощь армии киевского режима.

У нас есть опасения <...>. На нас [Конгрессе] лежит ответственность за управление финансами американского народа <...>. Мы хотим знать, какова цель [США] в конфликте на Украине. Белый дом не предоставил информацию. Мы должны убедиться, что Белый дом ответственно расходует эти доллары. Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США

Майк Джонсон заметил, что запросы на предоставление США военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться раздельно в Конгрессе.

Республиканец Майк Джонсон избран спикером палаты представителей США.

Фото и видео: YouTube / Speaker Mike Johnson