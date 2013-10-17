Решение принято законодателями США с четвертой попытки.

Американская палата представителей с четвертой попытки избрала своего спикера, им стал член Республиканской партии Майк Джонсон. Во время голосования политик набрал за свою кандидатуру 220 голосов коллег. Известно, что 51-летний Майк Джонсон уже четвертый срок представляет в нижней палате Конгресса США штат Луизиана. Его законодатели считают сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политическую карьеру мужчина около 20 лет занимался конституционным правом.

Местные СМИ уточняют, что данный конгрессмен имеет слабую репутацию среди проукраински настроенных однопартийцев. В рейтинге американских законодателей, опубликованном консервативной группой Republicans for Ukraine, Майк Джонсон получил самую низкую оценку из возможных показателей. Он часто голосовал против законопроектов по поддержке киевского режима. Исключением стал проект о ленд-лизе 2022 года. Также мужчина публично делал "антиукраинские" заявления.

Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину.

Фото и видео: CNN