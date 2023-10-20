Американский президент Джо Байден в обращении к нации заявил о том, что по-прежнему не планирует отправлять военнослужащих страны участвовать в боевых действиях на территории Украины. Дополнительно лидер Белого дома призвал местных законодателей из Конгресса США дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок армии киевского режима. На текущий момент известно, что в пятницу политик собирается отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь для Вооруженных сил Украины, еврейского государства и прочих "критически значимым" американских партнеров.
В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране.
Джо Байден, президент РФ
Глава государства пояснил, что сейчас все то, о чем просят украинские власти, представляет из себя оружие, боеприпасы, противовоздушную оборону и прочую поддержку, которая позволит им отбросить от территории российские войска, а также сбивать ракеты противника раньше, чем они смогут разрушить города и объекты.
Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта.
Фото и видео: Белый дом
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