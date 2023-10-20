Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта

Глава США рассказали о предупреждении для Израиля.

Американский президент Джо Байден заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения регионального конфликта Израиля и Палестины на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках своего телевизионного видеообращения к нации сделал лидер Белого дома Джо Байден. Глава государства заметил, что лично предостерег власти еврейского государства о том, что оно не может быть ослеплено яростью.

Мы не можем отказываться от попыток достижения мира, мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств. И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире. Джо Байден, президент США

Политик пояснил, что у него нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, которых удерживает в заложниках в настоящее время радикальное палестинское движение ХАМАС.

Байден: США не хотят войны с Россией.

Фото и видео: Белый дом