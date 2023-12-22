Спикер Джонсон назвал внешнюю политику Байдена "катастрофой"

Законодатель сравнил администрацию США при Байдене и Трампе.

Внешняя политика американского президента Джо Байдена и его администрации оказалась катастрофой. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. законодатель пояснил зрителям, что такая деятельность со стороны Белого дома приводит к тому, что власти самостоятельно "приглашают агрессию" домой. Иностранный специалист заметил, что при периоде управления страной Дональдом Трампом, ничего подобного в Вашингтоне не происходило.

Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене. Вот почему все наши противники по всему миру действуют настолько провоцирующим образом Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США

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Фото и видео: YouTube / Fox Business