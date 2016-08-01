Спектор назвал тошноту и потерю аппетита симптомами "омикрона" у привитых

Эпидемиолог назвал признаки, которые встречаются только у южноафриканского варианта COVID-19.

Британский врач Тим Спектор, эпидемиолог и профессор Королевского колледжа назвал тошноту и потерю аппетита симптомами заражения "омикрон"-штаммом у привитых. О специфических признаках инфицирования эксперт рассказал журналистам издания Express. По мнению медика, эти симптомы характерны только для вакцинированных пациентов.

В публикации упоминается о том, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Южноафриканский вариант ковида отличился невысокой температурой при заражении, головной болью и болью в горле. У отдельных пациентов фиксировалась рвота.

В тексте статьи также напомнили об основных симптомах "омикрона" — кашле, слабости, а также заложенности носа и насморке.

Названы сроки появления симптомов при заражении штаммом "омикрон".

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