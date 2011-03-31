Спектакль "Любовь и голуби"

Возрастное ограничение: 12+.

Автор сценария всенародно любимого фильма "Любовь и голуби" Владимир Гуркин писал эту лиричную, трогательную и невероятно смешную историю о любви, изменах и прощении. Не боясь соперничества с кино, авторы спектакля предлагают зрителям неожиданную версию известного сюжета.

Главным стилеобразующим постановки станут работы известного российского художника Владимира Любарова. Добродушный и веселый мир персонажей Любарова в сочетании с режиссерским приемом "театр в театре" позволит спектаклю выйти за обозначенные сюжетом временные и бытовые реалии.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, улица Итальянская, 19

Фото: bileter.ru