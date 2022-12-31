Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска

Андрей Марочко рассказал об оружии, найденном в ЛНР.

Сотрудники российских спецслужб обнаружили в пригороде Луганска тайник с оружием Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделился офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Эксперт пояснил, что способ закладки и наполнение найденного объекта свидетельствуют о том, что арсенал был необходим для обеспечения работы диверсионно-разведывательных групп.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами. Андрей Марочко, офицер ЛНР

Специалист добавил, что в арсенале противников находились крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, а также противопехотные мины, свыше 50 единиц гранат РГД и Ф-1, более 30 запалов УЗРГМ, более сотни тысяч патронов с различным калибром, ПТУР (противотанковых управляемых ракет).

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Telegram / Марочко Live