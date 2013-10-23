Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО.

Вооруженные силы России уничтожили за последний день проведения специальной военной операции до 50 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Соответствующей информацией с журналистами от 30 декабря на регулярном брифинге поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что дополнительно армия поразила семь единиц боевой техники противника (три бронетранспортера и четыре пикапа).

В ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады в районе населенного пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады в районе Клещеевка Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.

ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных.

Фото и видео: Минобороны России