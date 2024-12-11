Спецпосланник Келлог сравнил политику Байдена по Украине с наклейкой на бампере

В Вашингтоне назвал лозунгом с наклейки на бампере автомобиля внешнюю политику бывшего американского лидера Джо Байдена в отношении украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал специальный посланник американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог. Иностранный эксперт дал комментарий по теме для местного издания The New York Post. Аналитик раскритиковал стратегию предыдущей администрации Белого дома. Речь идет о том, что чиновники обещали помогать киевскому режиму так долго, как это потребуется. По словам Келлога, такие высказывания никогда не сопровождались другими мерами по оказанию давления на Москву​​​.

Это не стратегия, это лозунг с наклейки на бампере. Кит Келлог, дипломат США

Действуюшего президента -республиканца в США Дональда Трампа спецпосланник Кит Келлог назвал мастером заключения сделок.

Келлог заявил, что Украине и России придется пойти на уступки

Фото: YouTube / Reuters