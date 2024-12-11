Спецпосланник Келлог сравнил политику Байдена по Украине с наклейкой на бампере

В Вашингтоне назвал лозунгом с наклейки на бампере автомобиля внешнюю политику бывшего американского лидера Джо Байдена в отношении украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал специальный посланник американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог. Иностранный эксперт дал комментарий по теме для местного издания The New York Post. Аналитик раскритиковал стратегию предыдущей администрации Белого дома. Речь идет о том, что чиновники обещали помогать киевскому режиму так долго, как это потребуется. По словам Келлога, такие высказывания никогда не сопровождались другими мерами по оказанию давления на Москву.
Это не стратегия, это лозунг с наклейки на бампере.
Кит Келлог, дипломат США
Действуюшего президента -республиканца в США Дональда Трампа спецпосланник Кит Келлог назвал мастером заключения сделок.
Келлог заявил, что Украине и России придется пойти на уступки
Фото: YouTube / Reuters
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