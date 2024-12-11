Специалисты откачали мазут из кормовой части "Волгонефти-239"

Виталий Савельев подвел итоги работ, проводимых в акватории Краснодарского края и Крыма.

Стало известно о том, что откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" полностью завершена. Соответствующее заявление сделали в Telegram-канале российского правительства представители пресс-лужбы со ссылкой на председателя комиссии по ликвидации крушений танкеров, вице-премьера страны Виталия Савельева. Чиновник указал на то, что Морспасслужба при министерстве по транспорту раньше запланированного срока завершила откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части.

Ранее "Волгонефть-239" потерпела крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года. Была начата зачистка для разделки и дальнейшей утилизации. В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы удалось забрать 1488 тонн мазута, после чего ресурс был перегружен в 20 железнодорожных цистерн.

Для возможности откачки мазута специалисты восстановили штатное оборудование на судне, включая систему насосов и разогрева груза. Для того чтобы мазут приобрел текучесть, его температура должна была достичь 45 градусов. пресс-служба правительства РФ

Для проезда техники к потерпевшему крушение танкеру была устроена временная дорога. Также вокруг корпуса удалось сформировать защитную обваловку. Насыпь выступила в виде искусственного гидротехнического сооружения, которое защитило судно от шторма. Также защитная мера предотвратила возможность попадания мазута в акваторию региона. За весь период работ от танкера вывезено 87 битумовозов. Остатки мазута, которые не могли быть выгружены судовым оборудованием, рабочие откачали при помощи ручных насосов.

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Фото: Правительство России