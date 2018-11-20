На проспекте Народного Ополчения нашли источник запаха газа

На свалке обнаружили емкость с непонятной жидкостью.

Сотрудникам "ПетербургГаза" удалось найти источник неприятного запаха газа. На свалке, расположенной на проспекте Народного Ополчения, специалисты обнаружили емкость с непонятной жидкостью. Об этом сообщают представители компании.

Отмечается, что в этой емкости присутствовала жидкость объемом три кубических метров. Именно она была источником неприятной запаха. Сейчас содержимое банки исследуют специалисты.

Напомним, 5 февраля жители нескольких районов города пожаловались на запах газа. Первое сообщение поступило из Петроградского района. Затем тревожные сигналы начали поступать из Василеостровского района, Авангардной улицы и улицы Добровольцев, на которой эвакуировали гимназию.

Ранее мы писали, что в Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу.

Фото: pixabay.com