Специалисты из Ленобласти приступили к восстановлению школ и детсадов в ДНР

Работы в в Углегорске и Енакиево начались по поручению губернатора Александра Дрозденко.

Специалисты Центра строительного контроля и экспертизы Ленинградской области восстанавливают школы и детские сады в ДНР. Об этом сообщила пресс-службм правительства региона.

Поручение было получено организацией от губернатора Александра Дрозденко. На данный момент ведется обследование образовательный учреждений в Углегорске и Енакиево. По их итогам начнутся ремонтные работы.

Отметим, что Александр Дрозденко обсудил восстановление Енакиево с местными жителями.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Киришей.

Фото: Telegram / lenobladminka