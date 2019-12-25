  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты из Ленобласти приступили к восстановлению школ и детсадов в ДНР
Сегодня, 8:59
123
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты из Ленобласти приступили к восстановлению школ и детсадов в ДНР

0 0

Работы в в Углегорске и Енакиево начались по поручению губернатора Александра Дрозденко.

Специалисты Центра строительного контроля и экспертизы Ленинградской области восстанавливают школы и детские сады в ДНР. Об этом сообщила пресс-службм правительства региона.

Поручение было получено организацией от губернатора Александра Дрозденко. На данный момент ведется обследование образовательный учреждений в Углегорске и Енакиево. По их итогам начнутся ремонтные работы.

Отметим, что Александр Дрозденко обсудил восстановление Енакиево с местными жителями. 

Ранее мы сообщили о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Киришей.

Фото: Telegram / lenobladminka

Теги: лднр, ленинградская область, социальные объекты, школы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии