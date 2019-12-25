Специалисты из Ленобласти приступили к восстановлению школ и детсадов в ДНР

Специалисты Центра строительного контроля и экспертизы Ленинградской области восстанавливают школы и детские сады в ДНР. Об этом сообщила пресс-службм правительства региона.
Поручение было получено организацией от губернатора Александра Дрозденко. На данный момент ведется обследование образовательный учреждений в Углегорске и Енакиево. По их итогам начнутся ремонтные работы.
Отметим, что Александр Дрозденко обсудил восстановление Енакиево с местными жителями.
Ранее мы сообщили о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Киришей.
Фото: Telegram / lenobladminka
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