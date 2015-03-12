В ходе спецоперации на Украине погиб житель Киришей

Прощание с ним состоится сегодня в 12:00.

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Киришей Александр Соколов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Киришского района Ленобласти.

Выражаю самые глубокие соболезнования семье и близким Александра Игоревича Соколова, его однокурсникам по Медицинскому колледжу и однополчанам. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Александр Соколов был ефрейтором, разведчиком 2-ой отдельной бригады специального назначения ГУ Генерального штаба Минобороны РФ. Он окончил медицинский колледж и являлся воспитанником организации ветеранов подразделений специального назначения Ленобласти "Кречет". Получив медицинское образование, Александр поступил на контрактную службу.

Прощание с ефрейтором состоится в МДЦ "Восход" 20 июня в 12:00.

Ранее житель Тихвина погиб в ходе спецоперации на Украине.

Фото: ВКонтакте / Администрация Киришского района Ленобласти; Piter.tv