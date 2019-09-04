Житель Тихвина погиб в ходе спецоперации на Украине

Прощание с Егором Папуковым состоится 17 июня.

Военнослужащий из Тихвина Егор Папуков погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор региона Александр Дрозденко.

Мы прощаемся с человеком большого мужества, отдавшим жизнь за Родину, за мирных людей в Донбассе, за будущее – без нацизма. Александр Дрозденко

Прощание с Егором Папуковым состоится 17 июня в Спасо-Преображенском соборе. Он будет похоронен на воинском кладбище на Ленинградской улице.

Ранее в Кронштадте простились с моряком Максимом Паниным, погибшим во время спецоперации.

Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района; Piter.tv