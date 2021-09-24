В Кронштадте простились с моряком Максимом Паниным, погибшим во время спецоперации

Градоначальник Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам моряка.

Сегодня, 11 июня, в Кронштадте простились со старшим мичманом Максимом Паниным, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам моряка. Он отметил, что военнослужащий проявил мужество, отправившись на Донбасс.

В эти тяжелые дни разделяю горе вместе с вами. Вечная память Максиму Олеговичу Панину. Александр Беглов

За подвиг Максима Панина посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее на Piter.tv: два жителя Ленобласти погибли на спецоперации на Украине.

Фото: Piter.tv