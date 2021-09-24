В Кронштадте простились с моряком Максимом Паниным, погибшим во время спецоперации

Сегодня, 11 июня, в Кронштадте простились со старшим мичманом Максимом Паниным, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Градоначальник Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам моряка. Он отметил, что военнослужащий проявил мужество, отправившись на Донбасс.
В эти тяжелые дни разделяю горе вместе с вами. Вечная память Максиму Олеговичу Панину.
Александр Беглов
За подвиг Максима Панина посмертно наградили орденом Мужества.
Ранее на Piter.tv: два жителя Ленобласти погибли на спецоперации на Украине.
Фото: Piter.tv
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