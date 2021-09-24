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В Кронштадте простились с моряком Максимом Паниным, погибшим во время спецоперации
Сегодня, 18:31
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В Кронштадте простились с моряком Максимом Паниным, погибшим во время спецоперации

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Градоначальник Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам моряка.

Сегодня, 11 июня, в Кронштадте простились со старшим мичманом Максимом Паниным, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в  пресс-службе администрации города.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам моряка. Он отметил, что военнослужащий проявил мужество, отправившись на Донбасс. 

 В эти тяжелые дни разделяю горе вместе с вами. Вечная память Максиму Олеговичу Панину.

Александр Беглов

За подвиг Максима Панина посмертно наградили орденом Мужества. 

Ранее на Piter.tv:  два жителя Ленобласти погибли на спецоперации на Украине.

Фото: Piter.tv

Теги: максим панин, моряк, погиб во время спецоперации, прощание с военным
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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