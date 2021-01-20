Два жителя Ленобласти погибли на спецоперации на Украине

Правительство региона сообщило об их смерти 9 июня.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о еще двух погибших во время спецоперации на Украине. Они были жителями Ломоносовского и Выборгского районов.

При исполнении специальных задач героически погибли наши земляки, воины — Бостанов Кемал Хасанович и Родин Владимир Александрович. Александр Дрозденко.

По словам главы региона, военные отдали жизнь за "будущее без нацизма". Дрозденко выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Известно, что Кемал Бостанов был уроженцем поселка Горбунки. Он погиб, вытаскивая раненых. Официальной информации о Владимире Родине не публиковалось.

Piter.tv также выражает соболезнования близким и родным погибших.

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