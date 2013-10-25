У судна отказал двигатель в Баренцевом море.

Спасательное судно начало буксировку рыболовецкого траулера Polaris в порт Мурманска. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители Росморречфлота. По данным специалистов, экипаж не смог продолжать маршрут из-за отказа двигателя в Баренцевом море. Инцидент зафиксирован 21 февраля около полуострова Рыбачий. В общей сложности на борту траулера находится 10 человек.

Судно Polaris взято на буксир судном морской безопасности "Мурманрыба", начата буксировка в порт Мурманск. Ожидаемое время прибытия 23:00 22 февраля пресс-служба Росморречфлот

В Морском спасательно-координационном центре "Мурманск" уточнили, что для буксировки в регионе погода благоприятная. Порывы ветра достигают десяти метров в секунду. Известно, что судно Polaris относится к АО "Норд-Вест Ф. К.".

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Фото: Piter.tv