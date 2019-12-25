Найдены останки тел 14 пассажиров.

Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Непале самолета с 22 людьми на борту. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Kathmandu Post. В СМИ сослались на данные, предоставленные официальным представителем воздушного перевозчика Сударшаном Бартаулу. Эксперт подтвердил, что найдено по меньшей мере тела 14 жертв трагедии.

напомним, что авиакатастрофа зафиксирована утром 29 мая. Самолет непальских авиалиний Tara Air упал на северо-западе гималайской республики. Предположительно, самолет столкнулся с горой, после чего разлетелся в воздухе на куски. Радиус катастрофы составил около ста метров. На текущий момент продолжается поисково-спасательная операция в регионе Мустанг. Разыскиваются тела пассажиров и экипажа.

Известно, что пострадавшее воздушное судно было канадского производства Twin Otter. Борт вылетел из города Покхара в Джомсом. Через несколько минут после взлета связь с экипажем пропала. В числе пассажиров было 13 непальцев, четверо индийцев и два немецких представителя.

С 1 июня запустят прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком.

Фото: Twitter / NA

