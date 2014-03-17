С 1 июня запустят прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком

Из Петербурга вылет – по средам и воскресеньям – в 17:15, а посадка в 08:50.

Прямые авиарейсы из Петербурга во Владивосток запустят с 1 июня. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в Telegram-канале "Аэрофлот".

Два раза в неделю на лайнерах Boeing 777 будут выполняться рейсы. Из Петербурга вылет – по средам и воскресеньям – в 17:15, а посадка в 08:50. В обратном направлении – по четвергам и понедельникам – вылет в 11:45, а прилет в 13:25.

Напомним, что "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Ереван. Пассажиров будут перевозить на отечественных авиалайнерах Superjet 100. Рейсы будут осуществляться шесть раз в неделю (кроме среды).

Ранее мы писали, что в Пулково сломавшийся самолет с помощью тягача отбуксировали на стоянку. Борт из Тюмени вынужденно ушел на второй круг.

Фото: Piter.tv