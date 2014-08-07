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В Пулково сломавшийся самолет с помощью тягача отбуксировали на стоянку
Сегодня, 12:50
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково сломавшийся самолет с помощью тягача отбуксировали на стоянку

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Борт из Тюмени вынужденно ушел на второй круг.

Утром в среду, 25 мая, в Пулково приземлился сломанный самолет из Сыктывкара. Из-за этого объявили тревогу, а самолет из Тюмени отправили на второй круг. Об этом сообщили в телеграм-канале AviaIncident.

Командир судна сообщил о неисправности передней стойки после посадки. В пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" уточнили, что самолет нуждался в буксировке при сруливании со взлетно-посадочной полосы. С помощью тягача самолет отбуксировали к месту стоянки.

 Фото: Piter.tv

Теги: пулково, сломавшийся самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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