В Пулково сломавшийся самолет с помощью тягача отбуксировали на стоянку

Борт из Тюмени вынужденно ушел на второй круг.

Утром в среду, 25 мая, в Пулково приземлился сломанный самолет из Сыктывкара. Из-за этого объявили тревогу, а самолет из Тюмени отправили на второй круг. Об этом сообщили в телеграм-канале AviaIncident.

Командир судна сообщил о неисправности передней стойки после посадки. В пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" уточнили, что самолет нуждался в буксировке при сруливании со взлетно-посадочной полосы. С помощью тягача самолет отбуксировали к месту стоянки.

Фото: Piter.tv