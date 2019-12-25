Спасатели нашли тела всех 14 погибших в затопленном туннеле на юге Китая

Люди погибли во время строительных работ в горах Шицзиншань.

Спасатели нашли тела всех 14 погибших в затопленном туннеле Китая. Об этом рассказали местные журналисты с Центрального телевидения КНР. Ранее было известно о 13 жертвах, но утром 22 числа количество погибших от водной стихии увеличилось.

Напомним, что трагедия произошла рано утром 15 июля в горах Шицзиншань в районе города Чжухай, находящегося в южной провинции Гуадун. Один из участков туннеля с общей протяженность в 1,16 км затопило во время проведения в нем строительных работ. Сотрудники оказались отрезаны от всех выходов. Вечером того же дня экстренные службы нашли тела 13 погибших.

В поисковой операции принимали участие 2,5 тысяч человек. Сейчас миссия официально завершена. Местные власти занимаются расследованием причин произошедшего.

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Фото: www.reuters.com