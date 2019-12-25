Спасатели добрались до туристки, упавшей в ущелье в Пермском крае

Путешественница из Тюмени находится в тяжелом состоянии.

Спасатели добрались до туристки из Тюмени, упавшей в ущелье в Пермском крае. По сообщению представителей местного Минздрава, женщина выжила. Однако она сильно пострадала. У нее зафиксированы множественные переломы. Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Россиянка при помощи носилок была доставлена к машине скорой помощи. Сейчас она госпитализирована.

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До пострадавшей врачи специалисты добирались на снегоходе. С собой у них было спелеоборудование. В поисках женщины принимали участие восемь человек. До приезда бригады спасателей из Перми на месте работали полицейские и спасатели из Чусового. Региональный следственный комитет проводит проверку по факту случившегося на Усьвинских Столбах.

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Фото: Piter.tv