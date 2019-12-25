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Спасатели добрались до туристки, упавшей в ущелье в Пермском крае
Сегодня, 14:51
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lesjasap

Спасатели добрались до туристки, упавшей в ущелье в Пермском крае

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Путешественница из Тюмени находится в тяжелом состоянии.

Спасатели добрались до туристки из Тюмени, упавшей в ущелье в Пермском крае. По сообщению представителей местного Минздрава, женщина выжила. Однако она сильно пострадала. У нее зафиксированы множественные переломы. Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Россиянка при помощи носилок была доставлена к машине скорой помощи. Сейчас она госпитализирована.

Полиция и спасатели не смогли проехать "верхней" тропой. Слабый снегоход, большая "телега" сзади. Поехали через Нагорнский

очевидец

До пострадавшей врачи специалисты добирались на снегоходе. С собой у них было спелеоборудование. В поисках женщины принимали участие восемь человек. До приезда бригады спасателей из Перми на месте работали полицейские и спасатели из Чусового. Региональный следственный комитет проводит проверку по факту случившегося на Усьвинских Столбах.

В Перми планируют установить памятник подвигу блокадного Ленинграда.

Фото: Piter.tv

Теги: пермский край, туристка, тюмень, усьвинские столбы, ущелье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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