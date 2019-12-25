Спасатели добрались до туристки, упавшей в ущелье в Пермском крае

Спасатели добрались до туристки из Тюмени, упавшей в ущелье в Пермском крае. По сообщению представителей местного Минздрава, женщина выжила. Однако она сильно пострадала. У нее зафиксированы множественные переломы. Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Россиянка при помощи носилок была доставлена к машине скорой помощи. Сейчас она госпитализирована.
Полиция и спасатели не смогли проехать "верхней" тропой. Слабый снегоход, большая "телега" сзади. Поехали через Нагорнский
очевидец
До пострадавшей врачи специалисты добирались на снегоходе. С собой у них было спелеоборудование. В поисках женщины принимали участие восемь человек. До приезда бригады спасателей из Перми на месте работали полицейские и спасатели из Чусового. Региональный следственный комитет проводит проверку по факту случившегося на Усьвинских Столбах.
В Перми планируют установить памятник подвигу блокадного Ленинграда.
Фото: Piter.tv
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