В Перми планируют установить памятник подвигу блокадного Ленинграда

Регионы договорились о сотрудничестве на ближайшие несколько лет.

Петербург планирует сотрудничать с Пермским краем в 2021-2024 годах и составить с регионом Дорожную карту. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после встречи с коллегой из Пермского края Дмитрием Махониным.

Беглов отметил, что петербургские предприятия по металлообработке, добыванию угля и изготовлению оборудования для лесозаготовки могут открыть представительства в Пермском крае. Также город может расширить поставки продукции судостроения и помогать Перми в продвижения их местной продукции в торговых сетях Северной столицы.

Кроме того, в Петербурге поддержали идею об открытии представительства Правительства Пермского края, а в Перми напомнили о проработке вопроса по установке памятника, посвященного подвигу блокадного Ленинграда. Беглов подчеркнул, что регионы связаны общей памятью о войне из-за эвакуации ленинградцев в Прикамье, временный переезд коллекций Эрмитажа и Русского музея, а также производства, вузов и театров в Пермь.

Градоначальники обсудили также переименование одной из пермских улиц в честь защитников Петербурга, а в Северной столице рассказали о присвоении школе в Красном Селе имени уроженца Пермского края и защитника блокадного Ленинграда Александра Спирина.

Также мы рассказывали, что петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

Фото: пресс-служба Смольного