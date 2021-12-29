SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с украинским спутником "Сич-2-30"

Срок эксплуатации спутника Украины составляет три года.

В четверг, 13 января, компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран. Среди спутников был и украинский "Сич-2-30". Ракета-носитель была запущена с мыса Канаверал, который находится в штате Флорида. В Twitter-аккаунте компании велась трансляция запуска.

Как сообщает ТАСС, срок службы украинского спутника составляет три года. Как сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, на запуск "Сич 2-30" ракетой-носителем SpaceX было потрачено 1,99 млн долларов.

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Видео: YouTube / SpaceX