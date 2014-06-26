SpaceX успешно запустила ракету с кораблем Dragon к МКС

Стыковка со станцией завершится 30 августа.

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Старт ракеты состоялся в 10 часов по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Ракета доставит на МКС более двух тонн груза, среди которого материалы для научных экспериментов, необходимое для работы оборудование, а также продукты питания. Стыковка с Международной космической станцией на мечена на 18 часов по московскому времени 30 августа.

Отметим, что запуск ракеты был запланирован на 28 августа, но был перенесен из-за неблагоприятных для этого погодных условий.

Ранее в Соединенных Штатах завершился неудачей запуск ракеты-носителя, которая была разработана компанией Astra. На старте ракету повело в сторону от стартового стола, однако спустя несколько секунд она направилась вверх. Через несколько минут "из-за технических неполадок" двигатели ракеты отключились.

Видео: Youtube/SpaceX