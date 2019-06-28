Создатели раздевающего девушек приложения объявили о его закрытии

Они не ожидали такого притока пользователей.

Разработчики раздевающего девушек приложения DeepNude объявили о его закрытии. Это произошло спустя пять дней после официального запуска. Сообщение появилось в Twitter создателей.

Проект был создан для развлечения людей. Однако создатели не ожидали такого притока пользователей на сайт. Они потеряли контроль над трафиком, в результате чего обработка снимков оказалась не такой качественной, как предполагалось.

Сервис DeepNude стал доступен для пользователей 23 июня 2019 года. Алгоритм обучали на десятках тысяч фотографий с обнаженными девушками. Работать с мужскими телами приложение не умело — поверх брюк нейросеть размещала изображение женского полового органа.

Анимированные фото: vice.com