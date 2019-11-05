Создатели "Джона Уика" снимут сериал по игре My Friend Pedro

Картина получит рейтинг R — просмотр для лиц младше 17 только в присутствии родителей.

Компании Legendary Television, 87North и DJ2 Entertainment собираются выпустить телеадаптацию видеоигры My Friend Pedro. Об этом сообщил портал Screen Rant.

Это будет сериал, продюсерами которого стали сценарист трилогии "Джон Уик" Дерек Колстад и режиссер "Джона Уика", "Дэдпула 2" и "Взрывной блондинки" Дэвид Литч. Экранизация My Friend Pedro будет состоять из получасовых эпизодов и представлять собой драматическую комедию с рейтингом R — просмотр для лиц младше 17 только в присутствии родителей

В продюсерскую команду также вошли представители студий, а также глава издательства Devolver Digital Майк Уилсон. Состав актеров пока не сообщается.

My Friend Pedro – это двухмерный шутемап, основанный на физике и акробатике. Главный герой выполняет приказы банана Педро. Игра вышла в июне 2019 года и получила 81 балл из 100 возможных на Metacritic.

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Видео: YouTube / IGN