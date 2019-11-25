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Alena_Zinovieva
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Создатель Всемирной паутины хочет изменить интернет

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Он хочет создать более безопасное, надежное, доступное и приятное пространство.

Создатель Всемирной паутины, а также автор протоколов URI, URL, HTTP и языка разметки HTML Тим Бернерс-Ли рассказал о своих планах по модернизации современного интернета. Он считает, что нынешнее состояние интернета далеко от идеального. Об этом пишет The New York Times.

Консорциум World Wide Web, возглавляемый Бернерсом-Ли, должен сделать Всемирную паутину более безопасным, надежным, доступным и приятным пространством. Для этого был создан "Договор по интернету", который согласились подписать 150 отраслевых компаний. В частности, с фондом Бернерса-Ли согласились сотрудничать Microsoft, Google, Facebook и другие гиганты.

В рамках инициативы была создана коалиция из 80 ведущих интернет-экспертов. Они уже начали работать над достижением основных целей договора.

Ранее мы писали, что в России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов.

Видео: YouTube / Washington Post Live, TED, Bosch Global

Теги: всемирная паутина, интернет, тим бернерс-ли
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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