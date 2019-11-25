Создатель Всемирной паутины хочет изменить интернет

Он хочет создать более безопасное, надежное, доступное и приятное пространство.

Создатель Всемирной паутины, а также автор протоколов URI, URL, HTTP и языка разметки HTML Тим Бернерс-Ли рассказал о своих планах по модернизации современного интернета. Он считает, что нынешнее состояние интернета далеко от идеального. Об этом пишет The New York Times.

Консорциум World Wide Web, возглавляемый Бернерсом-Ли, должен сделать Всемирную паутину более безопасным, надежным, доступным и приятным пространством. Для этого был создан "Договор по интернету", который согласились подписать 150 отраслевых компаний. В частности, с фондом Бернерса-Ли согласились сотрудничать Microsoft, Google, Facebook и другие гиганты.

В рамках инициативы была создана коалиция из 80 ведущих интернет-экспертов. Они уже начали работать над достижением основных целей договора.

Ранее мы писали, что в России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов.

Видео: YouTube / Washington Post Live, TED, Bosch Global