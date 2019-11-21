В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Он будет покрывать больший радиус территории, чем сотовые вышки.

В России готовят высокоскоростной интернет для поездов и самолетов. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе. Авторы разработки рассказали, что беспроводная система будет совместима с 3G, 4G и 5G. Об этом сообщили "РИА Новости".

Она соответствует требованиям спутниковой и мобильной связи.При ее помощи можно будет даже управлять беспилотниками в режиме онлайн. На транспорте разместят шлюз, при помощи которого будет возможно подключение привычного интерфейса. В систему войдут 10 ретрансляторов. Каждый имеет радиус действия в 150 километров. Этот показатель значительно больше, чем у обычных сотовых вышек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском метро объяснили, чем их поезда отличаются от обычных.