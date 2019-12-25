Создатель "Эйфории" тайно снял Зендаю в новом фильме

Съемки проходили секретно в разгар пандемии.

В США завершилось производство нового фильма от создателя "Эфории" Сэма Левинсона. Картина получила название "Малкольм и Мари" (Malcolm & Marie). Об этом сообщает издание Deadline.

Главные роли исполнили Зендая и Джон Дэвид Вашингтон. Съемки проходили секретно в разгар пандемии – с 17 июня по 2 июля 2020 августа. Они велись в частной резиденции Caterpillar House, расположенной в Калифорнийском заповеднике Санта Люсия. По словам создателей фильма, во время съемочного процесса соблюдались все необходимые санитарные нормы для защиты команды от коронавируса.

Детали сюжета пока не раскрываются. По предварительной информации, главная тема фильма "Малкольм и Мари" перекликается с "Брачной историей" Ноа Баумбака.

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Фото: Instagram / zendaya