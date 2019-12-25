JET позволяет охладить салон машины без использования электричества или усилий со стороны водителя.

Создано первое пассивное охлаждающее устройство для замкнутых пространств. Об этом говорится в публикации для Science Advances. Эксперты из Института науки и технологий Кванджу в Южной Кореи напомнили, что жара в припаркованной машине возникает из-за того, что солнечный свет способен проникать внутрь транспортного средства через прозрачные стекла. При этом тепловое излучение создает парниковый эффект и способен нагревать салон до 82 градусов по Цельсию.

Характеристики теплового излучения "Януса" JET позволяют ему функционировать как тепловой канал, который эффективно отводит тепло из корпуса и отправляет его наружу Профессор Юнг Мин Сон, руководитель исследования

Ученые могут высвободить тепло за счет расхода энергии на активно охлаждение. Однако этот способ не является устойчивым, как и способ открытия окна. Новый метод основан на работе устройства, которое получило наименование "излучатель Януса" или JET (в честь двуликого бога Януса). Аппарат состоит из узорчатых тонких слоев кварца, серебра и полидиметилсилоксана. Поверхность имеет уникальные свойства. нижняя часть может поглощать тепловое излучение внутри корпуса за счет квантового явления. Повторно "поддельные поверхностные плазмонные поляритоны" излучают энергию в атмосфере на верхней стороне.



Использование JET не требует электричества или усилий со стороны потребителя.

Разработана технология, позволяющая увеличить емкость магнитных лент.

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