Самую длинную рекламу в мире показывали на телеканале 14 часов

Теперь она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекламное агентство Wieden+Kennedy São Paulo представило на своем YouTube-канале "бесконечный" рекламный ролик дезодоранта компании Old Spice. Ролик обыгрывает ситуацию с долгой продолжительностью запаха.

Ролик состоит из маленьких эпизодов, бесконечно переходящих друг в друга. Постоянно повторяется фраза "удивительный запах навсегда". Компания Old Spice запустила сайт, где эту рекламу можно смотреть вечно. Как сообщает издание The Drum эту рекламу показывали на телеканале Woohoo. Таким образом ролик попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самая продолжительная рекламная кампания в истории телевидения.

Ранее компания Apple показала новую рекламу iPhone XR.

Видео: Wieden Kennedy SP/ Youtube