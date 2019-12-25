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Создана камера для съемки видео в ультрафиолетовом диапазоне
Сегодня, 10:20
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Создана камера для съемки видео в ультрафиолетовом диапазоне

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Цзиньянг Лян разработал самую быструю в мире UV-камеру.

Создана камера для съемки видео в ультрафиолетовом диапазоне. Представители Национального института научных исследований под руководством профессора Цзиньянга Ляна разработали самую быструю в мире UV-камеру. Она способна регистрировать фотоны в реальном времени. Результаты работы опубликованы в издании Laser & Photonics Reviews.

Многие явления, которые происходят в очень коротких временных масштабах, также имеют место в очень маленьких пространственных масштабах. Чтобы их увидеть, вам нужно почувствовать более короткие волны. Выполнение этого в УФ или даже в рентгеновском диапазонах – замечательный шаг к этой цели

Цзиньянг Лян профессор

Эксперты уточнили, что сжатая сверхбыстрая фотография позволяет заснять весь процесс при помощи лишь одного щелчка компьютерной мыши. При этом пространственная и временная информация сначала сжимается до снимка, а после при помощи алгоритма преобразуется в ролик. Данный метод ранее был ограничен видимыми и ближними инфракрасными длинами волн, а поэтому мог применяться только к определенной категории физических явлений.

Взрывы сверхновых могли вызвать массовое вымирание на Земле.

Фото: Pixabay.com

Теги: камера, ультрафиолет, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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